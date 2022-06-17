Донецк, , 10:56 — REGNUM Из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск в городе остановили движение общественного транспорта. Об этом 17 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Артобстрел Ngu.gov.ua

«По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку — ул. Коцюбинского-ул. Очаковская, ТАЦ Северный», — рассказал Кулемзин в личном телеграм-канале.

Он рассказал, что украинские войска ведут обстрел Донецка.