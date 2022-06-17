Донецк, 17 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Из-за обстрела Донецка со стороны украинских войск в городе остановили движение общественного транспорта. Об этом 17 июня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«По причине боевых действий в Донецке временно приостановлено движение общественного транспорта. Так, остановили движение трамваи маршрута №1. Троллейбусы маршрута №2 прекращают движение по участку — ул. Коцюбинского-ул. Очаковская, ТАЦ Северный», — рассказал Кулемзин в личном телеграм-канале.

Он рассказал, что украинские войска ведут обстрел Донецка.