Тольятти, Самарская область, , 10:55 — REGNUM Первое общественное пространство в Самарской области, где заработала система видеонаблюдения с искусственным интеллектом, появилось в Тольятти. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Видеокамеры Kaluga.rt.ru

Сообщается, что систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом установили на территории общественного пространства «Эко-Парк Шлюзовой» в Тольятти. В парке уже смонтировали 32 видеокамеры с высоким разрешением: теперь можно рассмотреть насекомых в траве.

Отмечается, что видеонаблюдением охватили всю благоустроенную часть парка, за этой территорией намерены наблюдать круглосуточно, материалы будут храниться на сервере свыше 30 дней.

«Нами была применена технология поворотных камер. Каждая камера может самостоятельно поворачиваться на 180 градусов, отдалять и приближать изображение. Это повышает безопасность в парке. Если мы видим скопление людей, то туда можно направить камеру и рассмотреть лица», — приводит пресс-служба слова представителя фирмы, которая осуществляет установку системы видеонаблюдения, Алексея Буйлова.

Сообщается, что камеры обладают искусственным интеллектом, они умеют распознавать лица и номерные знаки автомашин. Система уже работает.