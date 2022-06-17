Экимчан, Амурская область, 17 июня 2022, 10:52 — REGNUM В посёлке Экимчан Селемджинского района Амурской области на заправках закончилось автомобильное топливо. На этой АЗС заправляются жители ещё семи населённых пунктов региона, сообщило Amur. life.
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Пополнить запасы местные власти обещают 18 июня. Нефтепродукты в посёлок привозят сначала по железной дороге, а затем бензовозами из посёлка Февральск.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года жители Холмска в Сахалинской области не могли заправить свои автомобили — на автозаправках закончилось топливо. На АЗС проблемы объяснили тем, что бензин был слишком дорог на торгах, и его не стали покупать предприниматели.