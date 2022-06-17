Лениногорск, Татария, , 11:06 — REGNUM После массовой гибели рыбы в пруду Камышлинский на улице Менделеева в городе Лениногорске возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Массовый мор рыбы в Татарии Прокуратура РТ

Установлено, что в апреле 2022 года в пруд были сброшены сточные воды, из-за этого произошел массовый мор рыбы. На месте происшествия взяли пробы воды, в которых выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по аммоний-иону и по фосфат-иону.

Ущерб водным биоресурсам составил 937 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, Байкальская природоохранная прокуратура по итогам проверки известила о причинах массовой гибели рыбы на реке Вихорова в Иркутской области.

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