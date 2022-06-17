Симферополь, 17 июня 2022, 10:51 — REGNUM Информация о спецоперации России, распространяемая Киевом, в перспективе не окажет никакого влияния на события и служит в первую очередь для дезориентации жителей Украины. Об этом 17 июня заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.
По его словам, это больше для украинских жителей «пытаются навязать позицию, что якобы Украина побеждает, чуть ли не к Херсону вернулись».
Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором украинский боевик заявляет, что якобы находится в 10 км от Херсона, освобожденного российскими войсками.