Симферополь, 17 июня, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Информация о спецоперации России, распространяемая Киевом, в перспективе не окажет никакого влияния на события и служит в первую очередь для дезориентации жителей Украины. Об этом 17 июня заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Я думаю, что никакого влияния, во всяком случае, если брать в масштабах какого-то времени, это не окажет. Это может моментальное психологическое воздействие оказать на малую группу людей, которые не понимают, что совсем иная ситуация. Но все-таки большинство уже разобрались, уже понимают», — сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, это больше для украинских жителей «пытаются навязать позицию, что якобы Украина побеждает, чуть ли не к Херсону вернулись».

Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором украинский боевик заявляет, что якобы находится в 10 км от Херсона, освобожденного российскими войсками.