Донецк, 17 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Киевского района Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:05 боевики открыли огонь с позиций в Песках. До Киевскому району Донецка выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.