София, , 10:49 — REGNUM Представители полиции и спецслужб столицы Болгарии провели задержание нескольких десятков человек по обвинению в участии во вчерашних массовых беспорядках у здания болгарского Народного собрания (парламента) в центре Софии. Об этом 17 июня сообщает софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, на данный момент обвинения предъявлены 12 гражданам, подозреваемым в разжигании конфликта. По некоторым данным, более 20 активистам выписаны штрафы.

Ведется следствие.

Напомним, беспорядки в центре Софии возникли вечером 16 июня после известия о планируемой отставке главы НС Николая Минчева, поддерживаемого действующим премьер-министром страны Кирилом Петковым. Сообщается о драке, ранения в которой получили 5 человек.

Ранее депутаты Народного собрания большинством голосов одобрили отставку Минчева. По некоторым данным, сегодня болгарский парламент рассмотрит возможность выражения вотума недоверия кабинету министров Болгарии.