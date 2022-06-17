Москва, , 10:49 — REGNUM Прежде чем переходить к легализации майнинга в России, власти должны определиться с их отношением к самим криптовалютам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, рассуждая о том, что руководство Минэнерго РФ высказалось в пользу легализации майнинга.

Криптовалюта David McBee

«Легализация майнинга, который уже активно существует в нашей стране на протяжении многих лет, несомненно, принесет пользу для всех, — уверен Марков. — Энергосетям даст возможность грамотно и эффективно распределять энергопотребление с учетом легального майнинга. Это позволит избегать перекосов и сбоев в работе энергосетей, а также получать от майнеров дополнительную прибыль, так как сейчас электроэнергия для майнинга либо воруется, либо оплачивается по льготным тарифам, предназначенным для иных потребителей. Майнеры получат возможность спокойно и открыто заниматься своей деятельностью, что будет способствовать уменьшению коррупции на местах. Также майнерам не надо будет прибегать к «серым» схемам для легализации полученных доходов, что сделает эти операции более прозрачными».

Марков подчеркнул, что государство получит дополнительные поступления в виде налогов и сборов, которые будут платить легальные майнеры.

«Однако, прежде чем переходить к легализации майнинга, необходимо определить официальное отношение и статус в нашей стране самих криптовалют, получаемых в результате майнинга. Отношение различных государственных органов к ним продолжает оставаться крайне неоднозначным, что делает их положение неопределенным и противоречивым», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме ждут законопроекта правительства о майнинге, который оно пытается согласовать с Банком России.

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