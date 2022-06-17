Москва, 17 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» были награждены отличившиеся в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины военнослужащие ремонтно-эвакуационного полка Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что награды отличившимся в ходе спецоперации военным вручил начальник вооружения — заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Циндяйкин. При этом уточняется, что в общей сложности медали были вручены около 50 специалистам по ремонту и восстановлению вооружения и военной техники.

«Поздравляю все с заслуженным наградами Министерства обороны, передаю слова поздравления командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, который передает слова благодарности и верит в то, что личный состав полка как выполнял, так и будет продолжать достойно выполнять задачи и обеспечит поддержание исправности техники группировки войск на требуемом уровне», — сказал в ходе церемонии генерал-лейтенант.

Также указывается, что во время спецоперации ремонтными подразделениями осуществляется бесперебойное обслуживание и ремонт военной техники и вооружения, эти работы ведутся в круглосуточном режиме — в три смены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что открытие гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке можно обсуждать при условии соблюдения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков.