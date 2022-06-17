Бухарест, , 10:48 — REGNUM Кабинет министров Румынии принял постановление, ограничивающее количество и объемы финансовых грантов, выделяемых местных структурам из государственного бюджета. Об этом 17 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Согласно официальной информации, указанный документ был одобрен на чрезвычайном правительственном заседании, посвященном необходимости сокращения бюджетных расходов и программ господдержки. Предполагается, что в ближайшее время соответствующей помощи будут лишены сотни крупных и тысячи мелких предприятий по всей Румынии. «Это требуют новая экономическая политика Бухареста», — резюмировал румынский премьер-министр Николае Чукэ.

При этом в Кабмине отметили, что деньги на образовательные и гуманитарные программы государство «будет предоставлять в обычном режиме».