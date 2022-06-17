Усть-Коксинский район, Алтай, 17 июня, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Очередной несчастный случай с туристами произошёл в Горном Алтае. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 16 июня в Усть-Коксинском районе пропала туристка из Санкт-Петербурга.

СУ СКР по Республике Алтай Горная река в Республике Алтай

Предварительно установлено, что незарегистрированная группа, в числе которых находилась жительница северной столицы 1976 года рождения, передвигалась в районе подножия горы Белуха в Усть-Коксинском районе.

«На открытом участке местности слияния горных бурных полноводных рек Аккем и Ярлу женщина не удержалась и упала в воду, ее унесло течением. Участники группы сообщили о произошедшем в службу спасения, пытались самостоятельно разыскать женщину, однако безуспешно», — отметили в ведомстве.

Тело женщины так и не было обнаружено, в регионе организованы поисково-спасательных мероприятия. В настоящее время следователи в рамках проверки устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Улаганском районе Республики Алтай погибла туристка из Хабаровска.

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