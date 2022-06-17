Сеул, 17 июня, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Объём прямых инвестиций из Южной Кореи за рубеж вырос более чем на 120%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Ethan Инвестиции

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2021 года южнокорейские компании инвестировали за рубеж $25,4 млрд, что на 123,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что рост показателя связан с улучшением экономических условий, ослаблением пандемии коронавируса и эффектом низкой базы.

Наибольший объём инвестиций пришёлся на США ($8,7 млрд), за ними следуют Китай ($4,2 млрд), Каймановые острова ($2 млрд) и Люксембург ($1,6 млрд).