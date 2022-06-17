Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провёл встречу с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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«Особое внимание было уделено реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий РФ», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов с компаниями «КАМАЗ» и «Татнефть». Руководство этих предприятий также присутствовало на встрече.

Стоит отметить, что в 2021 году объём товарооборота Казахстана и Татарии достиг $423 млн. За первые четыре месяца текущего года этот показатель составил $143 млн.