Москва, , 10:46 — REGNUM Аудитория российского туристического сервиса Russpass превысила 4 млн человек. Об этом 17 июня сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Вице-мэр напомнила, что портал был создан по инициативе столичного правительства. Платформа позволяет забронировать гостиницу, купить билеты на поезд и самолет, зарезервировать столик в ресторане, послушать аудиоэкскурсии и выбрать достопримечательности для посещения в том или ином городе.

«В преддверии летнего сезона аудитория Russpass увеличилась более чем до четырех миллионов человек. Сегодня это крупный общенациональный проект, объединяющий все регионы нашей страны. Он помогает развивать внутренний туризм, который стал основной точкой роста отрасли. В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России — от готовых туров до маршрутов для автопутешествий», — сказала Сергунина.

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