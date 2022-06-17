Москва, 17 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Банк России выпустил памятную монету в честь 100-летия Республики Адыгея. Номинал монеты — три рубля, она изготовлена из серебра 925-й пробы, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

cbr.ru/press Монета ЦБ РФ к 100-летию Адыгеи

Масса драгоценного металла в монете составляет 31,1 г. Она имеет форму круга диаметром 39 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение Государственного герба РФ и надписи «Российская Федерация», «Банк России», а также указаны номинал монеты «3 рубля» и год изготовления — 2022- й.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные и выполненные в технике лазерного матирования изображения композиционных элементов герба Республики Адыгея. Также имеются надписи «Республика Адыгея» и «100 лет».

Напомним, указ о праздновании в 2022 году на государственном уровне 100-летия Адыгеи подписал президент РФ Владимир Путин.

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