Токио, 17 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Nintendo добавит в каталог сервиса Switch Online оригинальную игру Pokemon Snap, которая в 1999 году вышла на консоли Nintendo 64 (N64). Об этом 17 июня сообщает портал Kotaku.

Amxxcs.ru Pokemon

Отмечается, что люди, оформившие подписку Nintendo Switch Online Expansion Pack получат доступ к игре 24 июня 2022 года. Компания выложила в Сеть анонсирующий трейлер с демонстрацией графики и игрового процесса.

Напомним, разработкой Pokemon Snap занималась студия Kirby HAL Laboratory. Игра предлагает геймерам выступить в роли профессионального фотографа покемонов Тодда Снапа.