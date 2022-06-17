Кито, , 10:45 — REGNUM Лидеры нескольких транспортных профсоюзов Эквадора исключили возможность присоединения к национальной забастовке, объявленной движением коренного населения, и подтвердили свою готовность вести прямые переговоры с правительством страны. Об этом пишет агентство EFE.

Протесты в Эквадоре Agencia de

Соответствующее заявление было сделано после встречи лидеров профсоюзов тяжелого транспорта с президентом Эквадора Гильермо Лассо.

Ранее в Эквадоре вспыхнули акции протеста. Коренные жители страны требуют заморозить цены на бензин, остановить работы крупных корпораций по добыче нефти и ископаемых, а для мелких фермеров просят продлить сроки выплаты долгов.