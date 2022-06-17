Новосибирск, 17 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту получения 11-летним ребёнком электротравмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ГУ СКР по Новосибирской области Трансформаторная будка

Установлено, что накануне днём, 16 июня, возле дома №16 по улице Куприна Дзержинского района города двое несовершеннолетних детей играли в игры. Один из них бросил тапок другого и попал им в трансформаторную будку. Чтобы забрать свою обувь мальчик пролез в проём трансформаторной будки, доступ в которую не был ограничен, и получил электротравму третьей степени.

Сейчас ребёнок находится в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».