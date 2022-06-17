Париж, 17 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Жители Франции недовольны сокращением объемов поставок российского газа, пишет французское издание Le Figaro.

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Так, сообщения о снижении объемов поставок российского газа вызвала активный отклик среди читателей газеты. Они не уверены, кому более будет «больно» от этой ситуации — России или ЕС.

«Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером», — написал один из читателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французская энергетическая группа Engie констатировала сокращение поставок российского газа, заверив при этом, что это не повлияло на поставки клиентам.

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