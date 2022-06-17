Штат Вермонт, США, , 10:44 — REGNUM Американский актёр Эзра Миллер получил судебный приказ, запрещающий ему приближаться к 12-летнему мальчику. Об этом 17 июня пишет Daily Mail.

Эзра Миллер Скриншот YouTube

Как отмечает издание, такое решение принято для возможного предотвращения домогательств Миллера к ребёнку. Мать мальчика утверждает, что актёр общался с её сыном и обещал купить ему лошадей, чтобы тот мог покататься на них на его ферме в Вермонте (США). По словам женщины, Миллер в это время был одет в бронежилет, при этом зрачки у него были расширены, из-за чего она сделала вывод, что актёр мог находиться под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Ранее Эзру Миллера обвинили в совращении несовершеннолетней девочки — родители подростка утверждают, что актёр снабжал их дочь наркотиками и алкоголем. «Эзра использует насилие, запугивание, угрозу насилия, страх, паранойю, иллюзии и наркотики, чтобы контролировать подростка», — говорится в судебном иске к актёру.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Флэша» Эзра Миллер угрожал полицейским судом