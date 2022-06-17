Донецк, 17 июня, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:55 с позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СЦКК зафиксировали несколько атак Киевского района Донецка.