Симферополь, , 10:41 — REGNUM Документы о зверствах нацистов на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны рассекречены Управлением ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Об этом стало известно 17 июня.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего УФСБ передало в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым копии 105 документов общим объёмом 548 листов — это самый большой пакет рассекреченных документов об оккупации Крыма.

В числе переданных документов — протоколы допросов свидетелей, а также обвиняемых в преступлениях, фотографии, показания осуждённых участников зверств в Крыму.

Отметим, что документы рассекречены в рамках проекта «Без срока давности» в преддвериирассмотрения в Верховном суде Республики Крым дела о признании геноцидом массовых убийств нацистами жителей Крыма. Слушание дела начнётся 20 июня.