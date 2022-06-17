Томск, , 10:39 — REGNUM Правление Фонда развития территорий одобрило заявку Томской области на получение финансовой помощи для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Томск Tomsk.gov.ru

Согласно одобренной заявке регион получит 1,76 млрд рублей. При этом область добавит ещё 20 млн рублей в рамках софинансирования.

«Указанные средства будут направлены на переселение 1 081 человека из 539 жилых помещений общей площадью 21,41 тыс. кв. м. на территории двух муниципальных образований», — добавили в Фонде.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томске суд обязал сократить сроки расселения двадцати аварийных домов