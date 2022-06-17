Магадан, 17 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Из Магаданской области в 2021 году уехали более 880 человек или 2,3% молодых жителей региона. Такую статистику представила заместитель председателя Магаданской областной Думы Виктория Голубева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе областной думы.

Отток населения

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Эту тему обсуждали в рамках круглого стола «О проблемах оттока молодёжи и мерах поддержки молодых специалистов в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны».

«В Магаданской области действует ряд социальных мер для поддержки молодых семей, специалистов, ученых, студентов, но практика показывает, что этого мало. Стараемся постоянно совершенствовать региональную молодежную политику, чтобы привлечь на Колыму трудовые ресурсы и сохранить подрастающее поколение на родной земле», — отметил председатель комиссии по законотворчеству и правовым вопросам в Молодежной общественной палате при Заксобрании региона Андрей Лаушкин.

Чтобы остановить отток молодёжи из региона, на Колыме разработан законопроект «О молодежной политике в Магаданской области». Законодательный акт вступит в силу уже в июле.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 лет население Магаданской области сократилась на 13,4% — это второе место среди регионов Дальнего Востока. А дальневосточников за 11 лет стало меньше на почти на 400 тыс.