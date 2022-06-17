Депутаты Колымы обеспокоены оттоком населения из региона
Магадан, 17 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Из Магаданской области в 2021 году уехали более 880 человек или 2,3% молодых жителей региона. Такую статистику представила заместитель председателя Магаданской областной Думы Виктория Голубева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе областной думы.
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Эту тему обсуждали в рамках круглого стола «О проблемах оттока молодёжи и мерах поддержки молодых специалистов в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны».
Чтобы остановить отток молодёжи из региона, на Колыме разработан законопроект «О молодежной политике в Магаданской области». Законодательный акт вступит в силу уже в июле.
Как сообщало ИА REGNUM, за 11 лет население Магаданской области сократилась на 13,4% — это второе место среди регионов Дальнего Востока. А дальневосточников за 11 лет стало меньше на почти на 400 тыс.