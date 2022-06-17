Мадрид, 17 июня 2022, 10:35 — REGNUM Пожар, вспыхнувший вечером 15 июня в охотничьем заповеднике Сьерра-де-ла-Кулебра (провинция Самора), усилился утром 17 июня, вынудив эвакуировать шесть населенных пунктов. Об этом пишет агентство EFE.
Данный сосновый лес является частью заповедника Meseta Ibérica.
Ранним утром, когда пламя распространялось, а ситуация осложнялась ветром, пришлось эвакуировать жителей Кабаньяс де Алисте, Паласуэло де лас Куэвас, Лас Торрес де Алисте, Побладура де Алисте, Маиде и Сан Педро де лас Эррериас, сообщила представитель правительства Кастилии и Леона в Саморе Клара Сан Дамиан.