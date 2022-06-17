Мадрид, 17 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший вечером 15 июня в охотничьем заповеднике Сьерра-де-ла-Кулебра (провинция Самора), усилился утром 17 июня, вынудив эвакуировать шесть населенных пунктов. Об этом пишет агентство EFE.

(сс) Saiho Лесной пожар

Данный сосновый лес является частью заповедника Meseta Ibérica.

Ранним утром, когда пламя распространялось, а ситуация осложнялась ветром, пришлось эвакуировать жителей Кабаньяс де Алисте, Паласуэло де лас Куэвас, Лас Торрес де Алисте, Побладура де Алисте, Маиде и Сан Педро де лас Эррериас, сообщила представитель правительства Кастилии и Леона в Саморе Клара Сан Дамиан.