Донецк, 17 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины продолжили обстрел Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 9:50 с позиций в населённом пункте Пески был открыт огонь по Киевскому району Донецка. Боевики выпустили по мирным кварталам шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска несколько раз обстреливали Донецк утром 17 июня.