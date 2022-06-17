Москва, , 10:34 — REGNUM России остро необходимо озаботиться проблемами ее технологической безопасности и навести порядок с персональными данными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что РФ нужна доктрина технологической безопасности.

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«С развитием искусственного интеллекта и цифровизации в высокотехнологических сферах бизнеса могут появиться новые инструменты, способные обходить современные средства безопасности или разрушать базовые компоненты, — сказал Тимофеев. — Уже сейчас в банковской системе отмечают, что число атак на сервера доходит до 60 000 в день. При таких объемах становится понятно, что мощности мошенников растут. А сбой или обвал транзакций в системообразующих банках могут создать панику на рынках».

Как полагает Тимофеев, технологическая безопасность должна стать доктриной.

«В первую очередь необходимо навести порядок с персональными данными и перейти на российский софт, — сказал Тимофеев. — Есть масса отличных российских программ, которые не зафиксированы в Роспатенте и не знакомы большому числу жителей РФ. Необходима открытая площадка, позволяющая ознакомиться с тестовыми вариантами российского софта. Кроме того, необходимо перейти на полностью российское оборудование, использовать российские процессоры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что российские компании безболезненно переходят на уже доступный российский софт.

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