Симферополь, , 10:34 — REGNUM Личный охранник организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова, участник украинского националистического батальона «имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был задержан на территории полуострова. Об этом 17 июня сообщает крымское управление ФСБ России.

Арест SanDiego DUIAttorney

«Задержан гражданин Украины, 1991 г. р., который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным ФСБ, указанное лицо в составе названного батальона непосредственно принимало участие в продуктовой блокаде Крыма и других противоправных акциях в приграничных с полуостровом районах, а также лично с оружием охранял организатора энергетической блокады Крыма Ленура Ислямова.

Кроме этого, отмечается, что за участие в составе запрещенного в России нацбатальона против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»), максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до 15 лет. Также суд избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Хабаровском крае возбуждено было уголовное дело о содействии деятельности террористической организации. По подозрению в финансировании бандформирований был задержан житель среднеазиатской страны.