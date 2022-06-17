Тутаев, Ярославская область, 17 июня, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Тутаеве и Переславле-Залесском Ярославской области построят два новых завода. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

yarregion.ru Подписание соглашения о строительстве в Ярославской области одного из заводов на ПМЭФ-22

Соглашения о создании производств были подписаны Корпорацией развития Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме.

В Тутаеве до 2025 года планируется построить завод по выпуску сырья для катализаторов нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей. Компания «РЕАЛ СОРБ» вложит в реализацию проекта 250 миллионов рублей.

В Переславле ООО «Гринвуд» построит деревообрабатывающий завод. Размер инвестиций составит 80 миллионов рублей. При этом инвестор планирует начать выпускать готовую продукцию уже к концу 2022 года. В общей сложности два производства создадут не менее 60 новых рабочих мест.