Майданшахр, Афганистан, , 10:33 — REGNUM Местные власти заявили, что в афганской провинции Вардак будет создано 19 медицинских учреждений. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Больница Oblzdrav.volgograd.ru

Мохаммад Зирак, директор отдела здравоохранения провинции Вардак, заявил, что учреждения будут созданы в уездах и городе Майданшахр, административном центре провинции.

По словам Зирака, эти медцентры будут созданы Всемирной организацией здравоохранения и ЮНИСЕФ.

Жители Вардака, однако, не считают создание этих центров достаточным и подчёркивают, что им нужны лекарства и врачи.

Провинция Вардак расположена недалеко от Кабула, но её жители ограничены в доступе к медицинским услугам.