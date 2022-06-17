Сеул, , 10:35 — REGNUM В Южной Корее наблюдается стремительный рост цен на топливо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Бензин Pixabay.com

По состоянию на 17 июня средняя стоимость литра бензина составила 2095,83 вон (~$1,62), что на 3,63 вон (~$0,0028) больше, чем днем ранее. Средняя стоимость дизельного топлива составила 2100,73 вон (~$1,62) за литр.

Известно, что оба показателя являются рекордными.

Рост цен на топливо объясняется нехваткой нефтепродуктов, вызванной украинским кризисом и санкциями в отношении Москвы.

Эксперты прогнозируют сохранение такого положения на рынке в ближайшее время, учитывая сокращение запасов нефти, смягчение локдауна в крупных китайских городах, а также отпускной сезон в США.