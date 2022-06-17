Корочанский район, Белгородская область, 17 июня, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Военный самолёт потерпел крушение в Белгородской области, сообщает 17 июня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СУ-25

Собеседник агентства рассказал, что авария произошла в Корочанском районе.

«По предварительной информации, самолёт зацепил линии электропередачи и упал на землю, — цитирует агентство слова источника. — Лётчик успел катапультироваться, он живой».

Официальной информации по ЧП пока нет.