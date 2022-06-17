Джакарта, 17 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что Индонезия полна решимости урегулировать любые разногласия с соседними странами без применения насилия, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Министр отметил, что каждая страна имеет право определять свои собственные приоритеты, включая потребности в области безопасности.

«Если меня спросят, совместимы ли AUKUS с азиатским путем, я отвечу, что каждая страна должна сама решить, каковы ее приоритеты, каковы ее потребности в области безопасности», — заявил Прабово Субианто.

AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.

По словам министра, Индонезия всегда будет пытаться урегулировать разногласия с другими странами взаимовыгодными мирными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что азиатские страны должны извлечь уроки из ситуации вокруг Украины.