Индонезия намерена урегулировать разногласия со странами без насилия
Джакарта, 17 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что Индонезия полна решимости урегулировать любые разногласия с соседними странами без применения насилия, сообщает CNN Indonesia.
Министр отметил, что каждая страна имеет право определять свои собственные приоритеты, включая потребности в области безопасности.
«Если меня спросят, совместимы ли AUKUS с азиатским путем, я отвечу, что каждая страна должна сама решить, каковы ее приоритеты, каковы ее потребности в области безопасности», — заявил Прабово Субианто.
AUKUS — это трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США.
По словам министра, Индонезия всегда будет пытаться урегулировать разногласия с другими странами взаимовыгодными мирными средствами.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что азиатские страны должны извлечь уроки из ситуации вокруг Украины.