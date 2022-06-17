Ачинск, Красноярский край, , 10:30 — REGNUM В городе Ачинске Красноярского края завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, незаконно производившей спиртное. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в ГУ МВД России по региону.

Алкоголь Dermalatlas.ru

Установлено, что четверо мужчин объединились в организованную преступную группу и производили немаркированную спиртосодержащую продукцию. Их целью было получение незаконной прибыли с использованием чужого товарного знака.

Всего преступная группа произвела, хранила и перевезла с целью сбыта 4200 литров немаркированного спиртного: водки, коньяка, рома, виски, вина. Общая сумма ущерба — более 2,2 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), ч. 2 ст. 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»), ч. 4 ст. 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)») УК РФ.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области вынесен приговор в отношении одного из организаторов подпольного производства фальсифицированной алкогольной продукции.

Читайте также: В Оренбуржье осуждена организатор подпольного производства алкоголя