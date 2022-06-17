Таррагона, Испания, , 10:28 — REGNUM Пожарным Каталонии удалось стабилизировать пожар в Корбере-де-Эбро (провинция Таррагона), который выжег около 400 гектаров земли. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар (сс) skeeze

При этом отмечается, что развитие пожара в Льядурсе (провинция Льейда), который выжег лишь 100 га, имеет большой потенциал для дальнейшего роста распространения огня.

По данным пожарной бригады, которая насчитывает около двадцати пожарных подразделений в Льядурсе, пожар все еще активен и может сжечь до 50 000 га леса.