Нижний Новгород, 17 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Совмещение работы в молодёжной сборной России по футболу и клубе «Нижний Новгород» — это вопрос решаемый. Об этом 17 июня заявил тренер Михаил Галактионов.

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«Сборная продолжает работать как единый механизм. И в сегодняшней ситуации совмещение работы в сборной и в клубе — вопрос решаемый», — сказал Галактионов.

По его словам, в премьер-лиге все кандидаты в сборную на виду. Кроме того, в «Нижнем Новгороде» есть перспективные игроки, который могут быть востребованы в «молодёжке».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня Галактионов, который с 2018 года является главным тренером молодёжной сборной России, возглавил «Нижний Новгород».