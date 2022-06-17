Оренбург, , 10:27 — REGNUM В Оренбургской области три выпускника получил 100 баллов за профильный ЕГЭ по математике, сообщили в минобре региона.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Профильный экзамен выбрали 3730 человек. Наивысший балл получили трое выпускников — воспитанник Оренбургского президентского кадетского училища и одиннадцатиклассники из Оренбурга и Саракташа. 184 участника получили от 81 до 100 баллов.

Число стобалльников Оренбургской области выросло до 58. До этого минобр сообщал о 38 стобалльниках по русскому языку, семи — по химии и десяти — по литературе.