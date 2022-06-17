Казань, , 10:28 — REGNUM С подрядчиком на дополнительные работы при строительстве участка автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы планируется определиться 7 июля 2022 года. Соответствующий тендер стартовал с начальной ценой почти 1,5 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Участок федеральной трассы М-7 «Волга» рядом с городом Лакинск Пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород»

Работы планируются в рамках составной части этого большого проекта, в рамках которого идёт реконструкция мостового перехода через реку Свияга на 757 км.

При стартовой цене тендера 1 486 226 930 рублей аванс составит 50%. Источник финансирования — федеральный бюджет. Работы должны завершить к 15 ноября 2023 года.

Заказчиком выступает — федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Напомним, ранее были подведены итоги по другим торгам, также связанным с трассой М-7. Их стартовая и итоговая цена контракта составили свыше 20 млрд рублей. Победитель до ноября 2024 года должен будет провести работы на участке км 55+300 — км 89+400. Этот отрезок числится частью проекта строительства автодороги на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов.