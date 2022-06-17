Новосибирск, , 10:27 — REGNUM В Новосибирской области получателями досрочной пенсии по старости являются 13,2 тыс. медицинских работников. Об этом ИА REGNUM сообщили региональное отделение Пенсионного фонда России.

Медики

«В это воскресенье, 19 июня, в нашей стране будет отмечаться День медицинского работника, — напомнили в ПФР. — В пенсионном законодательстве для данной категории граждан не только сохранилось право на установление досрочной пенсии по старости, но и произошли определенные изменения при подсчёте стажа, дающего право на её назначение».

Так, медики, которые выработали требуемый стаж в 2021 году, смогут обраться за назначением пенсии в 2024 году.