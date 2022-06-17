Вилюйск, Якутия, 17 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. За убийство двоих человек спустя 15 лет будут судить жителя Якутии. Обвинительное заключение в отношении него утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Убийство

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Преступление было совершено в 2007 году. В парке села Вилюйск мужчина с ещё двумя якутянами распивал спиртные напитки. Между собутыльниками произошла ссора, и один из них палкой проломил голову другому. Свидетеля происшествия преступник убил той же палкой и скрылся. Трупы обнаружили прохожие.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Его будут судить по статье 105 УК РФ («Убийство»). Обвинительное заключение утверждено и передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле во Владивостоке возобновилось расследование уголовного дела по факту заказного убийства одного из учредителей кинотеатра «Москва» 26 июня 2002 года. Найдены заказчик и исполнитель преступления.