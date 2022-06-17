Ирвайн, США, 17 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Blizzard опубликовала дорожную карту развития проекта Overwatch 2 в формате раннего доступа (игра находится в разработке, но доступна геймерам). Об этом 16 июня сообщает портал Wccftech.

Overwatch

Разработчики также сообщили, что игра станет бесплатной, а её релиз состоится в октябре 2022 года. Согласно информации, опубликованной в дорожной карте, первый сезон Overwatch 2 начнётся 4 октября 2022-го, старт второго запланирован на предстоящую зиму (конец 2022-го или начало 2023-го). Blizzard пока не назвала дату начала третьего сезона.

Напомним, релиз игры состоится на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switchю На ПК игру можно будет приобрести через сервис Battle.net.