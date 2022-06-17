Лос-Анджелес, США, 17 июня 2022, 10:23 — REGNUM Режиссёр Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») объединится со сценаристом Эндрю Гестом для создания нового проекта для студии Marvel. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
По данным издания, Креттон выступит исполнительным продюсером сериала и возможно снимет несколько эпизодов, а Гест («Бруклин 9-9», «Сообщество») займётся сценарием. Как отмечает СМИ, рабочее название проекта звучит как Wonder Man («Чудо-человек») — он расскажет о персонаже Marvel Саймоне Уильямсе, известном как Чудо-человек.
ИА REGNUM напоминает, что Чудо-человек — персонаж Marvel Comics, созданный писателем Стэном Ли и художниками Джеком Кирби и Доном Хеком. Герой впервые появился в выпуске The Avengers № 9 от 1964 года.
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