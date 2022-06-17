Лос-Анджелес, США, , 10:23 — REGNUM Режиссёр Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец») объединится со сценаристом Эндрю Гестом для создания нового проекта для студии Marvel. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Marvel Marvel Studios

По данным издания, Креттон выступит исполнительным продюсером сериала и возможно снимет несколько эпизодов, а Гест («Бруклин 9-9», «Сообщество») займётся сценарием. Как отмечает СМИ, рабочее название проекта звучит как Wonder Man («Чудо-человек») — он расскажет о персонаже Marvel Саймоне Уильямсе, известном как Чудо-человек.

ИА REGNUM напоминает, что Чудо-человек — персонаж Marvel Comics, созданный писателем Стэном Ли и художниками Джеком Кирби и Доном Хеком. Герой впервые появился в выпуске The Avengers № 9 от 1964 года.

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