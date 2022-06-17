Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. На данный момент одним из серьезных вызовов для России является необходимость совершить трансформационный рывок в экономике, чего не удавалось сделать в течение последних десятилетий. Об этом 17 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

allmedia.ru Герман Греф

Как указал Греф, в настоящее время России предстоит огромная работа по адаптации всей структуры своей экономики.

«Главный вызов, конечно, — это обеспечить структурную перестройку нашей экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы. Потому что, если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. Перед нами стоит сейчас огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках — сделать тот самый трансформационный рывок, который не удавалось сделать последние десятилетия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что неожиданная для мировых экспертов гибкость была продемонстрирована экономикой России.