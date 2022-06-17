Гавана, , 10:22 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал к экономии для частичного смягчения дефицита электроэнергии, который стал причиной серьезных и продолжительных отключений электричества в последние дни. Об этом пишет агентство EFE.

Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

Отмечается, что Диас-Канель сделал соответствующие заявления во время выступления по государственному телевидению, посвященного ситуации в национальной системе электроснабжения.

В ходе выступления президент Кубы признал «закономерное недовольство населения», вызванное отключениями электроэнергии.