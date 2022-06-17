Донецк, 17 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины открыли огонь по жилым кварталам Донецка. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В представительстве рассказали, что очередная атака зафиксирована в 9:35. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Киевскому району Донецка. Позиции нападавших находились в населённом пункте Пески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска дважды обстреляли Киевский район Донецка утром 17 июня.