Сеул, 17 июня 2022, 10:21 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 16 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 48%, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим опросом.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 38% респондентов. Показатель вырос на 5%.
Среди причин поддержки президента респонденты отметили диалог с народом, деятельность по вопросам безопасности, решительность, активность и упорство главы государства. Среди причин отрицательной оценки — перенос администрации, кадровую политику, отношение к своим обязанностям.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 43%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 30%.