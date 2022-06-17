Сеул, , 10:21 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно результатам опроса, проведенного с 14 по 16 июня среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 48%, что на 4% меньше по сравнению с предыдущим опросом.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 38% респондентов. Показатель вырос на 5%.

Среди причин поддержки президента респонденты отметили диалог с народом, деятельность по вопросам безопасности, решительность, активность и упорство главы государства. Среди причин отрицательной оценки — перенос администрации, кадровую политику, отношение к своим обязанностям.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» составил 43%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро» — 30%.