Улан-Удэ, 17 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Бурятии анонсировали повышение тарифов на электроэнергию с 1 июля. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Читаэнергосбыт».

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Изменения, как отмечается, были утверждены приказом Республиканской службы по тарифам от 23 декабря 2021 года. Согласно документу, стоимость одного киловатт-часа электроэнергии для населения составит 3,178 рубля.

«При дифференцированном тарифе стоимость электроэнергии составит 3,655 руб. — дневная зона и 1,907 руб. — ночная зона», — добавили в компании.

В связи с этим энергетики попросили потребителей передать показания приборов учёта и оплатить задолженность.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля для жителей Улан-Удэ также вырастут тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение.